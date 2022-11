‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mourinho e la squadra non all’altezza della Champions”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "Ci sono responsabilità dell’allenatore, alcuni giocatori non sono neanche migliorati e anzi sono peggiorati. Questo gruppo ha limiti strutturali. Se anche la Roma vincesse la Coppa Italia, il campionato rimarrebbe. Quarto posto e Coppa Italia sarebbe trionfale, ma solo grazie al quarto posto. Nè Mourinho né i giocatori si stanno dimostrando all’altezza della Champions. Sono convinto che non sia questa la strada per arrivare in Paradiso. La Conference ci ha distratto dalla realtà, ovvero che la Roma è lontana dalle posizioni di vertice. La Roma deve cambiare dalle fondamenta, la squadra va cambiata nei suoi interpreti strutturali".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Solbakken non cambia minimamente la potenza della Roma, poi se entra lui credo esca Shomurodov, altrimenti sono troppi. A gennaio comunque è difficile rinforzarsi, soprattutto senza spendere. Se vuoi giocatori di qualità devi spendere, non credo ci siano troppe possibilità di muoversi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Sugli esterni hai ancora Vina e Spinazzola, che spero torni protagonista, hai Zalewski e Celik, non mi preoccuperei troppo di sostituire Karsdorp. Shomurodov tenendolo così lo deprezzi e basta, penso che a fine stagione faranno le debite valutazioni. Io farei un’operazione su Boga, è un giocatore che la Roma non ha in rosa. All’Atalanta è in netta difficoltà, ma ci ha fatto vedere belle cose. Verrebbe in un contesto tattico dove può fare bene. Io proverei a prenderlo. Cercando anche di capire se a centrocampo vada fatto altro, con Wijnaldum che non offre garanzie".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha bisogno di prendere qualcuno in difesa, non ha compattezza o solidità, ha solo Smalling. Quando vedo Mancini con la fascia di capitano sono preoccupato, per la storia della Roma e per la qualità del giocatore. Solbakken viene da un club piccolo, ma ha una storia importante ed è svincolato, quindi è una buona operazione. Ed è prevedibile che esca qualcuno davanti, Shomurodov o El Shaarawy, a meno che Mourinho non voglia tenerli tutti. Io punterei su un difensore”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): “Sulle fasce la Roma ha bisogno. Celik è un giocatore da 6-, si applica ma è un giocatore normale. Vina a sinistra non lo vede più Mourinho, ormai solo da terzo. Spinazzola è spesso infortunato, in pratica c'è solo Zalewski e con El Shaarawy ti sbilanci troppo. Karsdorp non è più proponibile, ha comunque un po’ di mercato, ha sempre giocato in un ruolo in cui non ci sono grandi soluzioni in generale. La Roma dovrebbe intervenire lì. Bereszynski? È una toppa.

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Mourinho deluso dai suoi che hanno vinto la Conference, li accusa di essere rimasti sul pullman al Circo Massimo. Il suo rinnovo? Io, ad oggi, non ci scommetterei. Lui sul mercato della Roma aveva manifestato dubbi già questa estate, non adesso. Una bella contestazione dei tifosi piacerebbe anche a Mourinho, ne sono convinta. Mourinho pensa che Solbakken sia inutile, un investimento non lo farebbe in quel ruolo ma a centrocampo, perché non sa quando e come tornerà Wijnaldum. Il norvegese è stato preso da Pinto, ma il tecnico sa che ci sono già tre giocatori di piede sinistro in attacco".