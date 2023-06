‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Nessuna squadra sta cercando Dybala”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quante squadre stanno cercando Dybala? Nessuna. Non perché non sappia giocare a pallone, ma perché è un calciatore che gioca poche partite all’anno. Non dà tante prestazioni a stagione. Non credo che la Premier o la Liga lo voglia. Dybala alla Roma ha dato molto, ma diamo sempre una dimensione”.