‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Mourinho non può lamentarsi, ringrazi Pinto”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): "Mourinho si lamenta ma ha avuto Aouar, Ndicka, Kristensen e Llorente. Manca sicuramente un centravanti, ma solo quello. La Roma ha fatto un organico di buon livello, ha ceduto tutti gli esuberi. È un mercato da voti altissimi. Mourinho al primo errore nell’amichevole con l’Estrela ha fatto lo show. Lui vuole Morata, ma non bisogna fare i capricci. Se l’Atletico vuole 21 milioni e il giocatore 7 di ingaggio che capricci vuoi fare? La Roma così non può prenderlo. Sono i suoi soliti capricci. Pinto merita l’Oscar del mercato. Ibanez? Chiedono più di 20 milioni ma non li vale. Tutti gli altri li ha piazzati, ha risolto i problemi del Fair Play Finanziario senza cedere big. Come si fa a criticarlo?"

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): "Pensate che Mourinho possa cambiare idea di gioco adesso? Ogni anno dovrebbe prendere il premio Ussi per la stampa italiana per quello che dà ai giornalisti. Anche se si siede in tribuna è una notizia. Lui non si deve lamentare, anzi deve ringraziare per i giocatori che gli hanno messo a disposizione".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): "La Roma ha preso giocatori importanti, Kristensen mi sembra un buon giocatore, Llorente fa comodo. Non fanno la differenza, ma può farla Aouar e sta arrivando Renato Sanches che se sta bene è un ottimo centrocampista. Se mettiamo insieme tutti la mediana è un reparto forte e ricco che può competere con tutti. Manca il centravanti, ma non è semplice alle cifre che si spendono in Italia. Se lo vuoi forte bisogna spendere tanto. Il mercato della Roma è importante e positivo. Morata è un’operazione anti-economica. Ha 31 anni, guadagna 6 netti a stagione senza Decreto Crescita e costa 20 milioni. Nemmeno l’Inter lo ha preso, anche se Inzaghi lo vuole come Mourinho".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma manca una punta di spessore, anzi forse anche due, e non può sbagliare acquisto e forse il ritardo dipende proprio da questo. Mourinho è giusto che prema perché poi ci devi lavorare un po' in vista della stagione".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pinto qualcosa ha portato in questo mercato, ma adesso Mourinho mette fretta per il centravanti. Lui è questo".