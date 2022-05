‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Roma leggermente favorita contro il Feyenoord”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "Io ogni anno vorrei arrivare a maggio con questa ansia qui. La Roma è leggermente favorita, siamo abbastanza ottimisti, ma è sempre un finale. Se andrà male testa al prossimo anno con tanta delusione, ma si parte sempre con Mourinho. La Roma ci ha creduto fino in fondo in questa competizione".

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho chiederà dei rinforzi, ma non penso che la voce di un eventuale addio possa essere uscita da lui, è troppo intelligente per farlo alla vigilia di una finale importante. Il bilancio della Roma è già positivo perché grazie a Mourinho la Roma è tornata al centro del calcio".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma è arrivata sesta in campionato, dopo la Lazio e un punto in più della Fiorentina. Eppure si parla con enfasi di questa finale e di un allenatore che non ha aggiunto nulla a questa squadra. La stagione della Roma non è positiva nemmeno se vincerà la Conference"