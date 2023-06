‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Con Scamacca e Belotti la Roma non avrebbe certezze”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino – 104,5): "Scamacca oltre a dei buchi realizzativi ne ha anche diversi nelle presenze. E non parliamo dell’atteggiamento. Non credo ci siano squadre italiane disposte a spendere 30 milioni per lui. Non lo vedo come primo attaccante di una squadra importante come il Milan o la Roma".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Scamacca non è una garanzia dal punto di vista dei gol, dal punto di vista fisico perché viene da un infortunio, così come caratterialmente va verificato in una grande squadra. Se tu hai Scamacca e Belotti non sei messo benissimo, perché non hai una certezza. Dovrebbe essere lui l’alternativa al titolare, non partire come tale".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma si è mossa bene. Bisogna trovare combinazioni, convincere giocatori. Io farei i contratti annuali, ma non ci siamo ancora arrivati. Smalling è stata la cosa migliore di tutto il mercato, vedremo se riuscirà a concretizzare altro per poi dedicarsi a trovare alcune soluzioni in attacco. Il rinnovo di Belotti fa capire quanto sia complicato il mercato. Ho saputo che lui si stava anche adoperando per ridursi l’ingaggio e restare, poi con l’infortunio di Abraham la Roma lo ha rinnovato altrimenti non so se lo avrebbe fatto. Frattesi? No, la Roma non lo vuole ma vuole i soldi del 30%. Carnevali ha sul tavolo 40 milioni cash da una squadra inglese, secondo te lo va a dare alla Roma?"

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): "Ci sono persone che non riescono mai a dire scusa e tra queste c’è Mourinho. Ammettere un errore è una questione di rispetto, anche per la propria storia e carriera personale. Che verrà poi letta per i risultati sportivi, ma anche per gli atteggiamenti. E questo non lo merita per la sua intelligenza e capacità, eppure verrà ricordato tra 150 anni per quello che fa il segno delle manette, quello che mette un dito nell’occhio di un avversario, quello che offende un arbitro nel garage, per gli zeru tituli. Perché? Perché il suo ego supera la sua intelligenza. Ritengo che un minimo di dignità e rispetto in questa vicenda sarebbe stato opportuno da parte sua. È un grande sotto alcuni punti di vista, un fuggitivo sotto altri".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): "Mourinho doveva chiudere scusa nella questione Chiffi. Non è per sottomettersi o umiliarsi, ma era una questione di dignità personale, a livello sociale. Non ha voluto far vedere tutto questo, dispiace. Lui ha valori importanti dentro di sé, stupisce questa sua presa di posizione non logica. Dispiace per la sua esperienza e cultura. Ora magari può darsi che paghi la società, anche perché sembra che i suoi collaboratori abbiano messo il carico da 11 e non aiuta. Mi sarei aspettato delle scuse fiorite a modo suo, ma delle scuse".