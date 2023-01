‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Rui Patricio non ti salva mai una partita”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non tutte le squadre possono permettersi di tenere un giocatore di livello internazionale come Matic in panchina. Forse la rosa della Roma non è così scarsa come dice Mourinho".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ieri ha fatto il primo tiro in porta al 42' con Zalewski. Prima dei minuti finali. Era la solita Roma, una squadra che non incide. Ma la Roma non ha rubato. Ha giocato solo gli ultimi 10 minuti e ha fatto due gol".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "La Roma esce indenne da Milano con un pareggio nel finale. Vorrei vincere la Coppa Italia. La Roma lavora molto sulle palle inattive, i punti stanno arrivando grazie a questo. Mourinho in settimana lavorerà sugli ultimi minuti della partita di ieri e non sugli altri 87".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Quello di ieri sera è un punto importante, arrivato grazie a queste benedette palle inattive, e ti tiene a galla per l'obiettivo Champions perché mi dicono che la Juve verrà penalizzata. Prima o poi dobbiamo parlare di Rui Patricio, uno che non ti salva mai una partita".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ieri sera non meritava il pareggio, è stata una squadra impalpabile. E' male allenata. Fino all'89 zero tiri in porta".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non c'è una spiegazione al pareggio in Milan-Roma, non c'è logica, il calcio è così".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "I cambi hanno influito, positivi per la Roma che fino a dieci minuti dalla fine era stata inesistente. Forse le sostituzioni potevano arrivare un po'prima. il pareggio arrivato da errori difensivi pacchiani, soprattutto di posizione e intuito. Questo pareggio darà una spinta morale alla squadra giallorossa".