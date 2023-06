‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “A Roma c’è la moda di idolatrare Mourinho”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma dovrebbe prendere un attaccante e non un altro centrocampista. In mezzo al campo ci sono tanti giocatori ed è stato preso Aouar. Tra spendere 20 milioni per Frattesi e prenderne 10 da una cessione all’Inter la migliore scelta è la seconda”.

Luigi Salomone (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gli arbitri sono la categoria più permaloso al mondo. Mourinho non meritava alcun tipo di sanzione, mi sembra un accanimento. I tifosi della Roma temono un atteggiamento arbitrale particolare anche per il prossimo anno nei confronti della panchina giallorossa. Le dichiarazioni di Zaniolo lasciano il tempo che trovano. Mi stupisce il fatto che il Milan non lo segua".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quando Mourinho dice 'Non abbiamo la forza per dire che non vogliamo quell'arbitro' vuol dire che si è adeguato alla nostra mentalità. Ma a Roma c'è la moda di idolatrare Mourinho, e quindi... Zaniolo? Deve uscira ancora dal suo guscio che è fatto dalla sua famiglia. Mi auguro che torni a giocare con una certa continuità".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo ora si è precluso la Fiorentina. Mi è sembrata una intervista con poco senso, poteva usare un po' di ipocrisia come spesso fanno tutti. E' un ragazzo, si vede che è ancora molto acerbo. Che sia stato protagonista nel Galatasaray non è vero, lui ha fatto bene ma è è stato uno dei cambi".