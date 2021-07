‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “Entro tre anni la Roma deve vincere lo scudetto”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Antonio Felici (Te la do io Tokyo/Centro Suono Sport 101,5): "Non ha senso prendere Mourinho se poi non si investe sul mercato. Nei tre anni di Mou deve arrivare un trofeo, ma non parlo della Coppa Italia.

Francesco Balzani (Te la do io Tokyo/Centro Suono Sport 101,5): "Il budget della Roma credo sia di 80 milioni e non 50 come si dice. Questa settimana dovremmo finalmente vedere una faccia nuova. Rui Patricio farà a breve le visite mediche. Per Xhaka non mi aspettavo questi tempi lunghi, l'operazione andava chiusa qualche tempo fa. Entro tre anni si deve vincere lo scudetto.

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "L'unico modo che la Roma ha di competere con le più forti è fare bene il calciomercato, ossia comprare bene ma anche vendere bene. Non è detto che non vendere i migliori sia la strategia giusta. Friedkin al momento se ne frega che la Roma costa troppo e continua a pagare. Ma io non conosco nessun imprenditore al mondo disposto a fare così all'infinito".