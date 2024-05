‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “L’addio di Lukaku non è scontato”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 22 maggio 2024 (modifica il 22 maggio 2024 | 16:35)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “La Roma ha iniziato a programmare a prescindere dalla Champions League perché ha tanto da fare. Servono almeno 7 giocatori, gli esterni a destra sono tutti e tre da cambiare".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Alla Roma non basta che l’Atalanta vinca l’Europa League per andare in Champions League. Deve arrivare anche quinta e non è semplice".

Ugo Trani (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “Io non do per scontato l’addio di Lukaku. Alla Roma serve un centravanti da oltre 20 gol e questi calciatori non costano meno di 40 milioni di euro. L’Inter potrebbe cedere Frattesi in estate e non escludo un possibile interessamento della Roma, a De Rossi piace. Non prenderei solo Ghisolfi ma anche un altro uomo mercato che si occupa delle cessioni".

Francesco Balzani (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “La trattativa per Nandez non è ancora definita però piace a De Rossi come giocatore. La Roma dovrà prendere tanti giocatori e lui può essere utile per la panchina. La Champions cambia il mercato, con la qualificazione potrebbe restare anche Lukaku. Ranieri lo vedrei bene come direttore tecnico della Roma".

Antonio Felici (Teleradiostereo – 92,7/Te la do io Tokyo): “Nandez è un buon giocatore e in campo dà il fritto. È un combattente, ma non lo farei giocare come fa Bielsa in nazionale. Ci può stare nella rosa della Roma, ma non deve essere il colpo di mercato. Spero che non passeremo due mesi a parlare solamente di Nandez".