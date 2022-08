‘RADIO PENSIERI’, TREVISANI: “Questo Zaniolo deve giocare, sempre”

Riccardo Trevisani (Teleradiostereo - 92,7): "Vedrete che non tutti vinceranno a Salerno, quella di Nicola non è tanto peggiore di altre che lotteranno per salvarsi. Ha giocatori di quantità e qualità, è migliorata molto. Però c'è la Roma che è l'unica che non prende gol, soprattutto per le prestazioni dei tre dietro che giocano sull'onda lunga del finale della scorsa stagione. Se Zaniolo è questo, non c'è altra soluzione di non vedere i quattro insieme. Lui 'deve da giocà' detto alla romana"

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "Vittoria in scioltezza, poteva anche finire in goleada. Questa Roma mi dà delle certezze che non ho mai avuto. Non ho paura che prenda gol e anche ieri mai temuto la beffa. Questa squadra mi trasmette una certa solidità, almeno in partite di questo livello. Ieri abbiamo rivisto lo Zaniolo del prima dell'infortunio. Impressionante, con una potenza incredibile che fa la differenza. Se gioca così è il più forte della Serie A. Ieri sera è stato straripante. Mi sono piaciuti molto Cristante e i due esterni. Abbiamo solo intravisto quello che sa fare Dybala. In molti scelgono Cristante ad altri perché lui è un giocatore, serio, fa quello che gli si chiede, ogni volta che parla non crea problemi, è un ragazzo positivo di carattere. Questo tipo di giocatori in una rosa sono fondamentali. Uno come lui è Smalling".