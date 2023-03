‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Se Mourinho andasse via, non prenderei Conte”

Antonio Felici (Centro Suono Sport - 101,5/Te la do io Tokyo): “Hojlund in questo momento è meglio di Abraham, sta segnando anche in nazionale. È un giocatore molto efficace e si possono spendere 40 milioni per lui. Vorrei vedere qualcosa di più. Uno come Lukaku rimesso in sesto dal punto di vista atletico è superiore".

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "In questo momento non può esserci che un’associazione di idee nell’affiancare Conte alla Roma. Un nome del genere, libero sul mercato, fa parlare. Con quest’esonero, ha fatto di tutto per far capire che non si trovava bene. Si tratta di una società in cui hanno fallito sia lui che Mourinho, credo sia successo qualcosa di grosso. Io sono quasi certo che Mourinho resti alla Roma, ma se dovesse andar via non mi fiderei di prendere Conte, anche perché Mourinho andrebbe via per le stesse cose che non andrebbero bene anche a Conte. Ad oggi non ci sono trattative per Abraham e Ibanez. Abraham in Italia non ha mercato, non ci sono squadre che possono investire le cifre richieste dalla Roma, magari c’è qualcosa in Premier. Alcuni giocatori, come Mancini e Pellegrini, hanno degli stipendi che li rendono invendibili. Fino a qualche anno fa la Roma era bravissima a valorizzare i suoi giocatori e venderli a cifre molto alte, ma negli ultimi anni questa strategia si è persa".