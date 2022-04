‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Per la Roma sarà difficile il quarto posto”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradio Stereo - 92,7): "Dobbiamo stare molto cauti a parlare di quarto posto. La Roma in queste dieci partite ha giocato veramente bene solo al derby e contro l'Atalanta. Contro la Samp è stata una partita concreta, ma nel secondo tempo si è pensato di più a non prendere gol che a farlo. Non c'è nessun merito della Roma se Caputo e Thorsby sbagliano. Comunque nonostante il mandato di vendita per Cristante, le parole di Mourinho cambiano le carte in tavola. La Roma non ha contatti solo con un procuratore, ed è un bene".