‘RADIO PENSIERI’, FERRAJOLO: “Lukaku è il punto fermo della Roma, più di Dybala”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio pomeriggio - 104,5): "Col Monza c'è il recupero di Llorente che giocherà nei tre in difesa. Dybala sta recuperando ma non so se ce la farà per affrontare l'Inter".

Sandro Sabatini (Radio Radio pomeriggio - 104,5): "Belotti quest'anno è rinato, lo vedo trasformato rispetto all'anno scorso. Il Monza gioca bene e non è una squadra facile da affrontare".

Stefano Agresti (Radio Radio pomeriggio - 104,5): "Il Monza gioca in maniera diversa dal Frosinone, credo che non avrà un atteggiamento molto offensivo. Per la Roma non sarà facile"

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio - 104,5): “Lukaku si è preso la Roma. Ha superato anche Dybala. Domenica attenzione al Monza, squadra che gioca bene a pallone. La Roma non può sbagliare, perché si ritrova con pochi punti pur avendo squadre modeste. Ora bisogna riprendere in mano la stagione. Lukaku è un punto fermo ma poi ci vuole nche l’aiuto della squadra. La coppia Luekaku-Belotti mi piace molto, si integrano bene"

Ugo Trani (Centrosuonosport - 101,5): “Il calcioscommesse? La legge dice che se giochi sul calcio hai minimo 3 anni, se giochi la tua squadra vai invece oltre i tre anni. I calciatori invece vanno sotto, patteggiano. Allora da domani scommetteranno tutti… Stanno tra l’altro uscendo i verbali. Sto leggendo piano piano tutte le carte e Fagioli ha ammesso di aver giocato ma ha ammesso anche di dire tante volte ‘non ricordo’. Io l’ho letto. Ci sono tanti ‘non ricordo’, perché se ricordasse non sarebbero 7 mesi…”.

Francesco Balzani (Centrosuonosport - 101,5): "Credo che Llorente tornerà col Monza, su Sanches e Smalling non ci sono certezze ma a San Siro dovrebbero esserci tutti. Un futuro senza Mourinho? Io credo si stia pensando a Thiago Motta, già contattato lo scorso anno. Piace molto a Trigoria. Ma la candidatura di Conte non può passare inosservata, con lui avresti più sicurezze su alcuni big della rosa"

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "Siamo sicuri che Mourinho andrà via a fine stagione? E la facciamo passare così questa ipotesi? Se senti la Roma loro prendono un po' di tempo, ma è normale. Certo è che non è la prima volta che si parla di adesso, ma personalmente mi sembra un passaggio importante. Io penso che la Roma non abbia commesso alcun reato per le plusvalenze, si è accordata per normali operazioni di mercato, mi sento piuttosto tranquillo. Vediamo quello che uscirà fuori. Paredes se sta bene domenica gioca, non credo che Mourinho faccia caso al fatto che sia diffidato".

