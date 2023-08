‘RADIO PENSIERI’, BARIGELLI: “La Roma è indietro rispetto alle altre squadre”

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "Questa situazione di Matic non era prevista, ed è molto pesante. Lui è molto amato e la Roma non vorrebbe cederlo. Ma a me raccontano di una volontà da parte del giocatore. Non conosco la motivazione per cui Matic vuole andare via. Se un giocatore di questo calibro e di questa esperienza ti chiede di andare via è più difficile. Ho percepito la disperazione dei tifosi per un giocatore che potrebbe andarsene. La prima cessione veramente impopolare di questa società sarebbe questa, ma io credo la Roma farà di tutto per tenerlo."