‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Il futuro di Mourinho non è stato ancora deciso”

Alessandro Austini (Teleradio Stereo - 92.7): “Non sottovalutate il curriculum di Tiago Pinto. Noi ne facciamo un bilancio parziale su chi ha comprato e venduto ma lui ha un appeal anche legato alla sua giovane età. Walter Sabatini è stato quello che ha cambiato la percezione del direttore sportivo a Roma. Il mercato interessa tantissimo alla gente, anche più di cose più importanti per le sorti della città. Il futuro di Mourinho per me non è stato ancora deciso nel bene e nel male. Per questo credo che ci siano chance per la sua permanenza. Mourinho non è accontentabile, non ti dirà mai che sta bene con i giocatori che ha. Continuo a pensare che Dybala non giocherà dal primo minuto. Queste sono le ore di Mourinho, nelle quali gestisce l’attesa e riesce a focalizzare tutte le energie sull’obiettivo. Giocherà con un solo centravanti e Wijnaldum e Pellegrini più dietro. Alla Roma basta non perdere. Mourinho ha l'ossessione dell’arbitraggio e questo è uno dei punti di forza per il legame con i tifosi. Anche Tiago Pinto non è un tipo tenero con gli arbitri".