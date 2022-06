‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Frattesi gran giocatore. Con Mourinho può crescere”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Non capisco come Zaniolo non possa far parte del progetto Roma. È sul mercato e quindi evidentemente non entusiasma la dirigenza giallorossa che però lo valuta comunque 60 milioni. Non credo però alla sua richiesta di 6 milioni di stipendio anche perché il campionato che ha giocato non è da queste cifre. Le prospettive però ci sono, ha terminato in crescendo con il gol anche in finale di Conference League. È un giocatore che ti può spostare gli equilibri e darlo via a cuor leggero potrebbe essere un errore. Il contratto andava fatto a dicembre e adesso è diventato un problema. Per Frattesi manca l’accordo con il Sassuolo. Le parti sono distanti e la Roma non ha intenzione di aumentare l’offerta ma credo che alla fine si chiuderà per una cifra vicina ai 17 milioni”.

Furio Focolari (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Il mancato rinnovo è un rischio anche per Zaniolo. Sono convinto che tornerà ad essere un grande giocatore però i rischi d’impresa ci sono. Per me Frattesi è un gran giocatore e ha ampi margini di miglioramento, soprattutto con Mourinho e nella sua città".

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Mourinho dovrebbe uscire dalla trincea e dire che Zaniolo è incedibile, se non lo fa evidentemente non si opporre alla cessione per 60 milioni".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Sono stupito che si parli a cuor leggero della cessione di Zaniolo. L’unico motivo della cessione, è che è l’unico, tolto Pellegrini che è incedibile, con il quale puoi fare cassa. Frattesi è un buon giocatore ma non mi sembra il gran giocatore che viene dipinto".

Ugo Trani (Centro Suono Sport - 101.5/Te la do io Tokyo): “La Roma, secondo me, nel discorso col Milan è perdente, non si deve mettere seduta con i rossoneri per via dei 2 milioni tolti su 4,8 di Florenzi. Mi dà l’impressione di svendere tutto. Al Milan la Roma deve chiedere un grande giocatore: se vuoi Zaniolo mi dai Tomori o Tonali. Poi voglio chiedervi una cosa: la Roma prende Frattesi, ha preso Matic, sento dire che potrebbe prendere nuovamente Oliveira in prestito. Secondo voi, se così fosse, la Roma prenderà un altro centrocampista? Se vendono Cristante allora ne andranno a prendere un altro. Non vorrei che fossero Matic, che guarda caso arriva subito dopo l’uscita di Mkhitaryan, e Frattesi gli unici due calciatori del mercato a centrocampo: uno a costo zero e l'altro a costo ridotto. Secondo me così non va, bisogna prendere un giocatore da 50-40 milioni”.

Antonio Felici (Centro Suono Sport - 101.5/Te la do io Tokyo): “Matic numericamente va a coprire la casella di Mkhitaryan, se arrivasse solamente Frattesi con la riconferma di Sergio Oliveira non sarebbe per nulla soddisfacente come mercato per il centrocampo, sono assolutamente fermo su questa idea. Il Valencia sta in una situazione economica tale che se vende Guedes deve massimizzare e quindi non vorrei che un suo eventuale acquisto diventasse più oneroso di quanto poi effettivamente valga il calciatore, io lo ripeto, punterei piuttosto su Berardi che non mi fa impazzire ma lo ritengo più funzionale per costi e ingaggio. Un colpo di mercato la Roma deve farlo, è una questione di buon senso, con tutto l’entusiasmo che c’è io non ci credo che la Roma si presenti a mani “vuote” senza colpo".

Francesco Balzani (Centro Suono Sport - 101.5/Te la do io Tokyo): “Pinto nella sua giornata milanese ha incontrato Massara per parlare principalmente della cessione di Florenzi e probabilmente di eventuale interessamento del Milan su Veretout qualora saltasse l’affare Renato Sanches. Oliveira può tornare in prestito ma questo non significa che non arriverà un colpo a centrocampo, non la voglio pensare in questo modo, mancano ancora molti mesi alla fine del calciomercato, piuttosto voglio pensare che magari Bove vada in prestito e che quindi la Roma punti su Oliveira come quarto o quinto centrocampista. Frattesi è chiuso al 99% così come Celik ed eventualmente verranno ufficializzati dopo il 30 giugno per questioni burocratiche. Ripeto, Ronaldo è una trattativa quasi impossibile ma la Roma ci sta provando almeno ad intavolare un dialogo con il giocatore, non con lo United. Dybala? affare chiuso".

Alessandro Austini (TeleRadioStereo 92,7): "Svilar arriverà a Roma per fare un percorso anche di crescita, non so di preciso quando arriverà nella capitale, anche se c'è già stato qualche tempo fa anche per fare le visite mediche. Ieri Pinto si è scatenato, si sono incrociati con l'agente di Zaniolo. La Roma ha mandato avanti il procuratore di Frattesi, ma non ci dobbiamo aspettare una trattativa a breve, si farà ma non basta una cena. Il Sassuolo non è un cliente semplice. Per Veretout non credo ci sia spazio in Francia".