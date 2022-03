‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Difficile giudicare la Roma quest’anno”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): “I giocatori non sono tutti maturi, non mi stupiscono storie come quella di Veretout. L’intelligenza non fa parte di questo mondo, non sto dicendo che lui non lo sia ma si poteva gestire in maniera diversa. In questo momento della stagione ogni dettaglio deve essere curato. La Roma non è felice di questa storia anche per una questione d’immagine. Quando ti fermi per la sosta stacchi la spina, giovedì forse faranno il primo allenamento e Mourinho avrà solo due giorni per prepararla. La partita non è facile anzi. All’andata la Sampdoria ha messo in difficoltà la Roma e questa squadra ha dimostrato di saper deludere quando le aspettative erano alte. Queste gare sono fondamentali per l’accesso diretto all’Europa League e potresti iniziare a gestire le ultime 6. Devi costruire il tesoretto per il rush finale. Qual è la Roma? Quella di Udine o quella del derby. E' difficile giudicarla quest'anno".