‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Certi giocatori non possono venire alla Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo 92,7): "Certi giocatori in Italia non possono venire, ma non solo alla Roma più in generale, ed è un grande problema per il nostro calcio. A meno che la Juventus faccia grandi follie come quella con Ronaldo, ma guarda che cosa gli è costato".