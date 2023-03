‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “A Pellegrini serve una squadra che attacca di più”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Mentre vedevo Pellegrini ieri ho pensato che forse ha bisogno di una squadra che attacca un po’ di più. Non vorrei più vedere alcuni atteggiamenti dei giocatori della Roma. Il focus ormai si è spostato sull’arbitro e questa cosa distrae. La Roma non ha avuto errori arbitrali a sfavore quest’anno".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): "Pellegrini visto ieri sera i Nazionale fa capire come spesso nella Roma ricopre un ruolo diverso. La Roma, in fase offensiva, sente molto la mancanza di uno come Zaniolo, che con i suoi strappi ti aiutava in contropiede".