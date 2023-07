‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mourinho preferirebbe Morata piuttosto che Scamacca”

Alessandro Austini (Teleradio Stereo - 92.7): “Ogni anno De Paul viene accostato alla Roma, me lo ricordo anche quando ancora c’era Sabatini. All’Atletico Madrid è cambiato ed è diventato un protagonista della nazionale argentina. Non è tra i top mondiali ma è subito sotto. Conosce l’Italia e sarebbe un nome che entusiasma, più di Morata. Potrebbe partire per una cifra di circa 25 milioni e guadagna meno di Sabitzer. Inoltre potresti usufruire del decreto crescita. De Paul è un giocatore che metterebbe d’accordo tutti, Sabitzer anche difficilmente sarebbe uno da bocciare. Quello che non mi convince dell’austriaco sono però i 6 milioni di ingaggio, sarebbe uno dei centrocampisti più pagati del campionato. Compreresti più il nome che il rendimento sicuro, non mi convince come nome. In questo momento manca l’obiettivo che accende, da presentazione al Colosseo Quadrato. Mourinho preferirebbe avere Morata piuttosto che Scammacca. Non stiamo però parlando di notizie ma solo di ragionamenti".