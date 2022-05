‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Zaniolo è stato vittima di un atto di violenza”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Tony Damascelli (RadioRadio Mattino - 104,5): “Zaniolo come Balotelli, Cassano, Vieri si presta a queste gossipate perché non c’è altro di cui parlare, e poi lui si mette in mostra. Io al posto suo, anche infortunato, sarei andato a Wembley a giocare contro l'Argentina, per fare gruppo. La Roma è attesa sempre a una crescita, è cresciuta di un punto quest’anno, ma sembra aver fatto un salto non indifferente, forse per via della coppa”.