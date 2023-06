‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Scamacca è un rischio, serve un attaccante pronto”

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104.5): "Su Scamacca ho dei dubbi. La Roma è una squadra importante, non so se è a quel livello. Finora ha dimostrato solo un anno al Sassuolo, ha fatto 16 gol quando Abraham ne ha fatti 17. Per me è una scommessa".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattina 104.5): "Scamacca appartiene alla categoria di Zaniolo, Kean, Balotelli. Ci sono le qualità, ma poi bisogna fare i conti con il calcio. È un ragazzo di grandi possibilità ma non ha più 18 anni, o ci sei o non ci sei e per me non c’è ancora. Stiamo parlando della Roma. Il West Ham che gioca l’Europa League non vuole confermarlo e qui invece si cerca. Io fossi la Roma cercherei un attaccante delle retrocesse in Serie A tipo Nzola o Dia".