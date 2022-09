‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Questione Kluivert grottesca, la colpa è del Fulham”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La questione Kluivert è grottesca. Ora può darsi anche che sarai costretto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. A me sembra che la Roma sia abbastanza incolpevole in questa situazione. La responsabilità è tutta del Fulham".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma si ritrova stranamente in testa alla classifica anche se non a punteggio pieno. Questa prima parte del campionato per me è del tutto inaffidabile".