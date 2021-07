‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho può sfruttare la stagione di transizione”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Io non capisco perché si debba nascondere un'amichevole, mah... Si crea tanta aspettativa, e poi in campionato non hai più alibi, devi far bene. Comunque ho in mente una cosa: per me Cristante con Mourinho giocherà tanto, è un tipo di centrocampista che a lui piace. A centrocampo e davanti ci sarà da divertirsi, soprattutto se arriva Xhaka. Vediamo se ci sarà Dzeko o no..."