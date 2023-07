‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho dovrebbe rispettare e ringraziare la Roma”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se continuiamo a parlare di Scamacca e Morata credo che la Roma non vada da nessuna parte. Il West Ham non capisco perché debba pagare 36 milioni per un giocatore e poi darlo in prestito alla Roma l'anno dopo. Quindi va pagato. Morata è un sogno proibito, ha uno stipendio di 8 milioni, non può usufruire del decreto crescita. Quindi non è possibile prenderlo. Mourinho è pagato dalla Roma, non può mettere alla berlina la società ogni volta, poi se dici qualcosa contro di lui ti linciano. La Roma non ha giocatori da vendere, per Ibanez vuole 25 milioni ma chi te li dà?"