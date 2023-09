‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho ha l’obbligo di lottare per la Champions”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ci sono dei giocatori che non possono fare due partite in tre giorni. Renato Sanches e Dybala devono stare fuori per evitare infortuni. Terrei fuori anche Lukaku. La Roma in questi due anni in Europa non ha praticamente mai vinto in trasferta nonostante sia arrivata due volte in finale".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho è un maestro nel parlare di “noi danneggiati”. Però dovrebbe spiegare perché è arrivato settimo in campionato invece di continuare a parlare di Taylor. Quest’anno ha l’obbligo di lottare per il quarto posto e quasi di andarci. Avrebbe potuto lasciare Dybala e Sanches a Trigoria. L’Europa League quest’anno non può essere il primo obiettivo della Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il momento della Roma è delicato, sarà importante non pensare subito alla trasferta di Torino. Non so chi può giocare due partite di fila. Non giocherei con il doppio centravanti. Mi dispiace che Pellegrini stia spesso fuori, è un calciatore sempre al centro delle critiche”.

