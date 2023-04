‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Se non batti la Sampdoria, non meriti la Champions”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino – 104,5): "Se la Roma non dovesse vincere con la Samp, non meriterebbe la Champions. In questa condizione di classifica, non ti puoi permettere un risultato diverso dalla vittoria. C’è un dato positivo da tenere in considerazione: la Roma quando torna dalle soste riesce sempre a raggiungere il risultato".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): "Secondo me la partita di domani, nonostante le assenze, non si è complicata. Anche la Samp ha delle assenze importanti. È una partita da considerare ‘facile’, ma va affrontata nel modo giusto. Non puoi pretendere di andare in Champions se non batti la Sampdoria".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma dve stare attenta domani, e non deve sottovalutare la Sampdoria che ha dimostrato di complicare le cose ad altre big. Stankovic è riuscito a mantenere la concentrazione alta della squadra nonostante le tante vicissitudini societarie. Certo, alla Roma domani mancano tanti giocatori importanti. Questa volta Mourinho ha davvero problemi di scelta. La partita di domani devi vincerla. È importante che la Roma vada in Champions, quello di Mourinho è un affollato silenzio. Domani non sarà una partita semplice, anche considerando le assenze. Sul fronte rinnovi, la soluzione più calda è quella di Smalling, per quanto riguarda Dybala, si vedrà, non sarà facile trovare qualcuno che lo prenda a 20 milioni".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questo momento della stagione la Roma ha bisogno dell'Abraham dell'anno scorso, e toglierlo dalla formazione iniziale non lo aiuta".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve ritrovare il vero Abraham perché ne ha bisogno e perché il Belotti di oggi non è all'altezza della situazione".