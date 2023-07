‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Roma da applausi sul mercato, miglior giugno di Pinto”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “La Roma ha fatto un passo in avanti in Europa, ma uno indietro sulle posizioni in campionato. Nell’immagine su certe cose è migliorata mentre su altre no. Gli arbitraggi di quest’anno, togliendo Budapest, sono stati buoni. È stato il miglior mese di giugno per Pinto. Ha preso due parametri zero e ha prenotato Kristensen. La Roma è da applaudire".

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Frattesi è un giocatore in crescita e forte. Non sono sorpreso del vantaggio della Roma. Lui ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto ispirare la sua vicinanza all’Inter, ma sono cose che si dimenticano in fretta".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Frattesi è un grande giocatore. È un calciatore importante che tutti vorrebbero. Il problema è che nel calcio italiano ci sono pochi soldi. La Roma sembra essere in pole position".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Sassuolo per Frattesi chiede 35 milioni di euro. La Roma parte dal vantaggio di avere la disponibilità economia per prenderlo, cosa che non ha l’Inter. I giallorossi sono in pole position e la Roma ha il 30% sulla rivendita. Il giocatore vuole crescere e non si fida ancora di andare all’estero".