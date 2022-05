‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “Zaniolo avrebbe giocato anche con Mkhitaryan”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Centro Suono Sport - 101,5/Te la do io Tokyo): “Non ne vale la pena sacrificare Zaniolo per una gara così importante. Nicolò deve sfruttare il fisico per partire ma non può fare la punta centrale. Un difensore forte come Skriniar non lo fa mai girare. Può giocare da 9 in caso di emergenza. Il colpo di Mourinho in conferenza può sempre partire. Dirà sicuramente che è la Roma è l’unica italiana rimasta in Europa. In partenza i giallorossi sono la sesta squadra della Serie A. L’Atalanta a gennaio ha preso Boga noi Maitland-Niles. La Juventus ha comprato Vlahovic".

Francesco Balzani (Centro Suono Sport - 101,5/Te la do io Tokyo): “La formazione è decisa giocheranno Zaniolo e Oliveira. Nicolò avrebbe giocato anche con la presenza di Mkhitaryan, queste sono le sue partite. L’assenza dell’armeno peserà. Per come è sviluppato fisicamente il 22 non è un errore metterlo punta. Mourinho oggi parlerà solo della partita di coppa senza rispondere a Lotito".

Antonio Felici (Centro Suono Sport - 101,5/Te la do io Tokyo): “Non so cosa farà Mourinho, lui conosce lo stato di forma dei calciatori. Penso che la cosa migliore sia cambiare il meno possibile. Sulle fasce non ci sono alternative a Karsdorp e Zalewski. A Zaniolo serve un allenatore che gli scopra il ruolo come era successo con Pirlo".

Alessandro Austini (TeleRadioStereo - 92,7): "Ci sta celebrare il 4 maggio, il primo anno, l'arrivo di Mourinho. La frase a margine del derby di andata è stata la prima mourignata, ma la frase più bella nel pezzo non l'ho scritta, ed era 'Ti sei ca***o addosso', era troppo personale, non era per la Roma".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Oliveira è un giocatore che non ti esalta, non ti leva e non ti aggiunge nulla. Domani sera questa difesa può bastare ma per fare il salto di qualità bisogna cambiarne due su tre. Chi deve fare la differenza domani è Abraham. La Roma deve avere tutta la pazienza del mondo, si può vincere anche all’ultimo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Domani non serve la partita perfetta ma una buona gara dove la Roma dovrà cercare di limitare al massimo gli errori e quelle sbavature che spesso commette e deve farlo per tutti e 90 i minuti. Spero che Smalling potrà chiudere tutto in difesa, il pacchetto arretrato deve tenere e non voglio tremare in ogni attacco dell'avversario. Resto dell'idea che la possibilità di qualificazione è al 50%. Il prossimo anno se vuoi combattere per grandi traguardi Karsdorp, Mancini, Ibanez, Oliveira e Cristante non possono fare i titolari".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma domani ha il vantaggio di giocare in casa, e non è poco. Deve essere la partita di qualcuno? Mi aspetto tanto da Pellegrini, ma anche da Abraham e se, giocherà dall'inizio, Zaniolo. In queste partite deve emergere anche il fattore Mourinho uno che ha giocato tante semifinali europee. Per me la Roma ha il 55% di andare in finale".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Domani sarà una partita con grandi insidie, la Roma dovrà stare attenta. E' come se non si fosse giocato all'andata, visto il risultato, e le due squadre più o meno si equivalgono. Forse la Roma ha qualche individualità in più. Arrivando in finale la Roma avrebbe fatto il suo".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Domani si affrontano due buone squadre, non fortissime. Secondo me la Roma avrà il vantaggio di giocare davanti al suo pubblico in uno stadio pieno. Io dico che i giallorossi hanno il 55% di andare in finale. La Roma è superiore alle squadre incontrate fino ad ora. Ma per competere ad un livello più alto e scavallare la quinta posizione avrà bisogno di altri giocatori. C’è necessità di rinforzare la squadra in alcuni settori".