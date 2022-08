‘RADIO PENSIERI’, LENGUA: “La Roma non è più forte della Juve, ma può vincere”

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non penso che per la Roma, con Mourinho in panchina, stasera incida l’aspetto mentale. Ha vinto una finale europea, lì sarebbe pesato di più. È una questione tecnica, la Roma non è più forte della Juve però può vincere una partita contro una squadra in difficoltà a cui mancano diversi giocatori chiave. Sarà una partita complicata, ma la Roma potrebbe spuntarla perché alla Juve mancano giocatori che sono la base della squadra. È come se mancassero alla Roma Zaniolo, Dybala e Pellegrini. Contro questa Juve puoi fare risultato, ma attenzione a pensare che sia una partita già vinta. Camara? La Roma non vuole spendere soldi, chiede un prestito oneroso con diritto di riscatto e l’Olympiacos chiede l’obbligo".