‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Non si può rincorrere un arbitro per il recupero”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92.7): “I procuratori federali hanno attribuito a Pinto la frase che sui giornali è stata attribuita a Mourinho. Quello che verrà deciso su Mourinho si basa solo sul referto dell’arbitro. Delle mie fonti mi hanno detto che non è vero che ha detto quella frase ma è certo che sia andato a protestare con l’arbitro. Bisogna calmarsi, non si possono rincorrere gli arbitri per dei minuti di recupero. Se ti arrabbi anche quando non succede nulla diventi ridicolo. La panchina della Roma quest’anno è ingestibile. Perchè i tifosi sostengono ancora Mourinho e invece non sostenevano più Sabatini? La Roma è la terza squadra per spese del campionato e invece sono ottavi in classifica, come fanno i Friedkin ad essere felici. La Roma ha preso un allenatore da Real Madrid ma poi vuole fare un progetto come l'Atalanta. Il problema è che questa via di mezzo non esiste. Non riesco a pensare al dramma che succederebbe in città se Mourinho domani non fosse più l’allenatore della Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Evidentemente l’impatto mediatico avuto dall’arrivo di Mourinho non va di pari passo con quello che si vede in campo. Non credo che Mourinho faccia queste cose per coprire le difficoltà che ha la squadra ma è proprio un rapporto di conflittualità che ha lui e dal quale vuole estrapolare qualcosa ma il più delle volte non ci riesce. Il mercato in corsa ha portato anche a valutazioni sbagliate altrimenti mi sembra strano che il mercato della Roma pur oneroso è stato, tolto un calciatore, molto deludente. I giovani hanno dato una notizia positiva e chissà che i senatori non abbiano capito che è il momento di darsi una mossa”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il percorso della Roma dal punto di vista tecnico è estremamente deludente, è un fallimento clamoroso. Penso però che Mourinho sia un fenomeno perché è riuscito a spendere 90 milioni e far sembrare la Roma una squadra di poveracci. Ha meno punti di Fonseca e nessuno ne parla, perché lui è bravo a far parlare di altro. Un allenatore che arriva per rimpiazzare il deludente Fonseca e fa 10 punti in meno, credo che se non fosse stato Mourinho sarebbe già stato esonerato. Da quattro giorni si parla solo di Pairetto che tra l’altro non ha fatto nulla e non della Roma che ha fatto ridere".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ci sono stati due o tre episodi che hanno penalizzato la Roma ma non è normale fare quella cosa che ha fatto per dei minuti di recupero. Secondo me anche Mourinho sarebbe stato esonerato se ci fossero stati allenatori top liberi. Sono anche io un mourinhano deluso”.