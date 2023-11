‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Gestire Dybala è davvero difficilissimo”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma sulle frequenze radiofoniche

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): "Con il Lecce una partita da vincere. Il recupero di Dybala dovrebbe bastare. Il Lecce era partito benissimo, ma poi è sceso come era normale. Il calendario poi sarà molto complesso quindi bisogna vincere".

Stefano Agresti (Radio Radio mattino 104.5): "Dybala non gioca da un bel può, devi stare attento a non esporlo al rischio nuovamente. Ti lascia sempre con il fiato sorpreso, è un gioiello soggetto a problemi fisici, quindi si potrebbe pensare di farlo giocare 50 minuti per averlo al massimo con il derby. La coppa potrebbe anche risparmiagliela Mourinho. Gestire Dybala è davvero difficilissimo".