‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Per ora mercato giusto, scelte molto azzeccate”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostero 92.7): "Non è facile pensare a delle alternative più economiche di Frattesi, soprattutto in termini di caratteristiche. Non mi viene in mente un nome preciso, e a dirla tutta secondo me non è neanche una priorità in questo momento. Per ora la Roma non ha fatto nulla che mi abbia sorpreso, ma oggettivamente ha fatto tutto quello che doveva fare. In questi anni poi, tra intuizioni e occasioni dell'ultimo momento, si è dimostrata capace di colpi a effetto. Non sarà un mercato fatto solo col misurino".

Fabrizio Aspri (Radio Radio Mattina 104.5): "McKennie? Mi pare una soluzione campata per aria. Dal punto di vista tattico non mi convince, non è quello che serve alla Roma. A quel punto mi sarei tenuto Wijnaldum... Se tieni Mourinho e vuoi fare davvero il salto di qualità, devi puntare su tutt'altro. Giusto rinforzare la mediana, ma ora la priorità è l'attacco. La Roma ha bisogno di un 'nove', uno che occupi l'area e faccia gol".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104.5): "Al di là delle intenzioni del ragazzo, siamo così sicuri che la Roma voglia acquistare Frattesi? E sì, è giusto ricordare la percentuale sulla rivendita, ma quei soldi è come se la Roma li pagasse comunque. Perché se è vero che non li dovrebbe dare, avendo una sorta di sconto, è altrettanto vero che non li potrebbe guadagnare. Alla Roma mancano giocatori chiave. Se arrivi settimo, hai bisogno di comprare e tanto".

Ilario di Giovambattista (Radio Radio Mattina 104.5): "A me continuano ad arrivare voci su una Roma che ha le sue chance per Frattesi. Bisogna tenere conto delle operazioni di Volpato e Missori, in fin dei conti si tratta sempre con il Sassuolo, sono questioni slegate relativamente. Senza dimenticare poi la percentuale sulla rivendita...".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104.5): “Frattesi vuole andare all'Inter anche per una scelta tattica, di ruolo. Appena arrivano i soldi di Brozovic, l'Inter può chiudere con il Sassuolo. Non capisco come tutti stanno dietro a Frettesi e nessuno su Milinkovic-Savic".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104.5): “Con Frattesi il Sassuolo vuole monitezzare il più possibile, e quindi ha montato questo teatrino di mercato che spesso vediamo".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104.5): “Per me Frattesi va all'Inter appena vendono Brozovic. La Roma è più defilata anche perché è l'unica tra le pretendenti che può guadagnare sulla cessione".