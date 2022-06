‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Frattesi l’uomo giusto per la Roma”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Frattesi è un buon giocatore e poi nella Roma a centrocampo servono anche numericamente. Bisognerà vedere cosa succederà con Mkhitaryan. L'armeno è una pedina importante in questa squadra, ma io non mi innamoro di nessuno, la Roma ne prenderà un altro. Sono curioso di capire se Mourinho cambierà o meno l'assetto tattico. Il Milan vuole Zaniolo? Ci dia Leao... La Roma non può indebolirsi".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "A me Frattesi piace molto, e sarebbe l'uomo gusto per la Roma. Economicamente la Roma è in vantaggio sull'Inter per il fatto che ha in piedi la percentuale della rivendita e poi i nerazzurri devono prima fare i conti le uscite. Marotta sente di avere in mano Mkhitaryan ma possono esserci delle sorprese, perché il legame tra il giocatore e la Roma è reale".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Frattesi è un buon giocatore, ma deve essere una bella alternativa nella Roma, non il titolare. Altrimenti non ti rinforzi. Mourinho sarebbe una grave perdita, ma ce ne sono tanti in giro, io non mi preoccuperei più di tanto. Il mercato della Roma deve portare gente forte soprattutto a centrocampo".