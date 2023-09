‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Fino al rosso la partita non è esistita”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio mattina 104.5): “Il divario è stato pazzesco tra Roma e Milan. I rossoneri giocano calcio, mi hanno impressionato, dall’altra parte i giallorossi che non giocano a calcio. Ha delle attenuanti, però il divario è enorme, la partita poteva finire con più gol di scarto. Fino al rosso la partita non è esistita. Poi con l’espulsione di Tomori comunque la Roma ha tirato nello specchio una sola volta, il gol. A Roma c’è un idolo che è Jose Mourinho nessuno dice le cose come stanno. Ma la Roma non gioca a calcio, la partita è stata una barzelletta fino all’espulsione di Tomori. Mourinho non ha attenuanti, può anche perdere con 10 riserve ma deve far vedere che gioca a calcio. Questo è il problema. Lukaku l’unica nota positiva, la coppia con Dybala darà soddisfazioni. La Roma ha tanti ‘se’, sulle condizioni fisiche di Aouar, Paredes e Sanches. Ma li ha presi, poi Lukaku è il botto".

Stefano Agresti (Radio Radio mattina 104.5): "La personalità del Milan e la capacità di fare gioco è stata straordinaria. Così come è stata rilevante l’incapacità della Roma di fare gioco. Il primo tiro nello specchio l’ha fatto al 24’ del secondo tempo, l’altro è stato il tiro di Spinazzola. Fino all’errore di Tomori la partita non è esistita. Il Milan non è stato perfetto soltanto perché non ha ucciso definitivamente la partita. La Roma ha giocato a cinque, non ha mai tenuto palla, cercando solo lanci lunghi. Lukaku è l’uomo perfetto per Mourinho. Me lo aspettavo anche più fermo, invece si è mosso sufficientemente bene, è un giocatore che si farà sentire. Mi ha colpito anche la disponibilità, l’ammonizione è di uno che ha smania di aiutare. L’unica nota positiva in attesa di conferme. Voto al mercato della Roma è 8, ha preso giocatori importanti. Ora tocca all’allenatore farli funzionare".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattina 104.5): "Il Milan ha speso 140 milioni, non se l’è inventata la squadra, ha portato giocatori di grande livello. Il rigore iniziale è discutibile, l’arbitro che ha la personalità si fida di quello che non ha visto, ma la partita è stata in mano al Milan. Ma c’è anche la carenza della Roma, per come è stata messa in campo. Poi Aouar dopo mezz’ora alza la mano, quell’altro non si presenta, Pellegrini in queste condizioni non è il caso. Il quadro è abbastanza deprimente sotto questo aspetto. Speriamo che dopo la sosta si possano rivedere i titolari, i giocatori forti che fanno la differenza. Il centrocampo della Roma ieri era però in emergenza. Non è questa la partita per analizzare i problemi di gioco della Roma. Lukaku mi ha ben impressionato, mi sembra a posto fisicamente. Finché non c’è stato lui si buttava la palla in avanti e tornava indietro. Il mercato è di grande intelligenza, ma poi c’è il campo".

