‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Europa League toglie energie, Roma è meglio uscire”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "L'Europa League rischia di togliere tante energie a Roma e Lazio. Forse è meglio uscire per concentrarsi sul campionato. I giallorossi sono messi male in classifica. Il Betis è un avversario molto forte, qualificazione complicata".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Dybala ha una lesione. Io calcolo che la Roma non avrà l'argentino per almeno un mese e dovrà trovare delle risorse per sopperire alla sua assenza".