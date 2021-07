‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Mancini e Pellegrini devono far vedere se sono top”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Balzani (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101,5): “Ho un pò di timore per la gara con il Porto perché la Roma affronta il primo vero avversario che storicamente non le ha mai dato vita facile. Mourinho affronta l’impegno con un pò di assenze che non aveva pronosticato e sarà interessante vedere l’aspetto difensivo. La Roma ha bisogno di tutti i rinforzi proposti in questi mesi che ancora non sono arrivati. Nella rosa dei giallorossi servirebbe un giocatore alla Seydou Keita”.

Antonio Felici (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101,5): “Non sono preoccupato dell’amichevole con il Porto. È un test sicuramente più importante di quello contro il Debrecen ma non bisogna farsi ingannare dalle amichevoli estive dove magari le cose vanno bene poi i problemi emergono nel corso della stagione. Ben venga questo test di qualità, dove la società può capire dove andare ad agire sul mercato”

Ugo Trani (Te la do io Tokyo - Centro Suono Sport 101,5): "Pellegrini non convince al 100% la piazza, ma la società e Mourinho lo vedono come un punto di riferimento e per questo gli hanno offerto un rinnovo di cinque anni. La prossima stagione per lui, come per Mancini, sarà un esame finale. Devono far vedere se sono top o no".

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92,7): "Importante non fare brutte figure nelle amichevoli, ma non dobbiamo pensare che la Roma che vedremo domani sarà quella definitiva. Ci sono diverse assenze che pesano. Io continuo ad avvertire un'energia positiva intorno alla squadra".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): "Avere Zaniolo al massimo fa tutta la differenza del mondo per la Roma. È tra i migliori del campionato, ma non sappiamo come sta e dobbiamo vederlo con continuità. Conosciamo le sue qualità, ma deve dimostrarle sul campo. El Shaarawy? Mi dicono che a Mourinho non piaccia".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "Zaniolo al 100% è un giocatore di livello internazionale. Se riuscirà a esprimere il potenziale che abbiamo intravisto può fare davvero la differenza. Ho visto bene El Shaarawy in questo ritiro".