‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mourinho alla Roma porta personalità”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “L’ideale per la Roma e per Dzeko sarebbe separarsi, anche se il piano della Roma al momento è di andare avanti insieme a meno di offerte. La Fiorentina alla prima giornata è un bel test, dobbiamo però vedere le ultime giornate del calendario, non le prime. Mourinho aiuterà la squadra nella personalità, anche il suo staff sarà essenziale in questo percorso. Al posto di Spinazzola serve una soluzione tampone che abbia esperienza, senza spendere troppo”.