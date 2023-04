‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Credo che la Roma ce la farà, ma se prende gol è dura”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non dico che serve un’impresa, ma una partita senza sbavature perché se prendi un gol ne devi fare tre. Credo che la Roma ce la faccia, c’è la spinta del pubblico, è più forte del Feyenoord. Ma non mi stupirei se andassero ai supplementari".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Sono molto poche le volte in cui la Roma ha vinto con due gol di scarto. Il Feyenoord non è stratosferico, ma sta dominando il campionato olandese".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mi sento ottimista per la stasera, il Feyenoord non è così forte come alcuni dicono. E la partita dell'andata ha detto che la Roma meritava di più. Però rimontare l'1-0 è complicato, non è semplice".