‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Contro lo Sheriff lascerei diversi titolari a casa”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): "Il match contro lo Sheriff è più un problema per la partita successiva di campionato piuttosto che per quella di coppa in sè. Quando diciamo che l'Europa League e la Conference League sono molto peggiori rispetto alla Champions per l'impegno a cui sottopongono le squadre, ci si riferisce anche a questo. Tu devi andare a giocare ai confini della Moldavia, per rientrare il venerdì e giocare poi la domenica in campionato. Così non è semplice, ci lasci delle energie e alla lunga perdi anche punti in campionato. Secondo me Mourinho dovrebbe lasciare addirittura 4/5 titolari a casa, neanche convocarli".