Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Chiesa può essere rilanciato da De Rossi in una piazza che gli può far bene. Anche se nelle ultime stagioni è un po’ calato farei lo scambio con Abraham. È un buon giocatore sul quale la Roma fa bene a puntare”.

Furio Focolari (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Chiesa da tre anni non è più quello dell’Europeo, ma se la Roma riesce a prenderlo a delle cifre adeguate fa un buon colpo. Abraham non fa una buona stagione dalla prima con Mourinho. Due anni fa ha fatto male e nell’ultima era infortunato”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Juventus ha un dialogo aperto con la Roma, anche se Chiesa preferirebbe andare in un club che gioca la Champions. La Juve sta cercando un vice Vlahovic. Abraham è un giocatore che per le caratteristiche che ha piace a Thiago Motta, è uno che gioca molto con la squadra. Le sue qualità piacciono a molti allenatori perché se recupera fisicamente può essere un grande giocatore".

Enrico Camelio (Radio Radio Mattino - 104.5) "Per Le Fée ci siamo, manca solo qualche dettaglio. Massara vuole qualche bonus più facile, la Roma no. Siamo intorno ai 20 milioni. Per Abraham so solo dell'interesse del Milan, della Juve non so nulla. Chiesa piace a De Rossi ma a queste cifre non è possibile chiudere. A me non piace Abraham, ma se le voci sulla Juve sono vere c'è da farsi qualche domanda. In ogni caso, secondo me non rimarrà alla Roma".