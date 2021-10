‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Bodo maledetta per tutti, ma pagano solo alcuni”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei...

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104.5): “A metà settimana hai un’altra partita di campionato dopo il Napoli e a pochi giorni dal Milan giochi con gli stessi undici perché secondo te Villar si è macchiato di una colpa così grave - giocando 45 minuti una partita che in quel momento perdevi solo 2-1 - per cui non si può neanche spogliare con i compagni. Così anche Mayoral e Diawara. Anche Calafiori additato come protagonista di chi sa quale misfatto. Un provvedimento del genere non l’ho mai visto, contro 5 ragazzi di 20 anni, neanche avessero passato una notte in discoteca. Non capisco perché Kumbulla non si può cambiare con i compagni e Ibanez può essere titolare fisso. Se per voi è normale va bene, poi possiamo discutere se siano da Roma o meno. Che certi giocatori non siano in grado di giocare neanche 5 minuti con la Roma per me è sbagliatissimo. Kumbulla e Reynolds li hanno presi i Friedkin, ma Mourinho dice che i Friedkin pagano colpe di altri, dicendo come al solito una mezza verità. Quella è stata una partita maledetta per tutti, ma che solo alcuni hanno pagato in maniera smisurata".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104.5): "Penso a uno come Calafiori, a come si sentono lui e la sua famiglia. È una cosa brutta. Non si fa così. Possono essere messi da parte ma non trattati in questo modo. Calafiori, Kumbulla e Reynolds non hanno rifiutato niente in estate. La Roma ha perso così a Bodo con praticamente otto titolari, ma a pagarla sono solo i vari Kumbulla, Reynolds e Diawara".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattina 104.5): "Di sicuro Mourinho ha sbagliato la forma. Non so esattamente cosa è capitato dopo la partita di Bodo con questi ragazzi, nello spogliatoio e nel rientro a Roma, l’eventuale scazzo o altro. Certe frasi le ho già sentite a Milano e anche in Inghilterra, anche nei confronti di altri allenatori. Il carattere è questo. Questi giocatori bisogna vedere come hanno reagito dopo Bodo e non posso esprimermi, vado a naso. Vedo gente che va in tribuna e non mi sembra gravissimo, bisogna vedere come si comportano in allenamento".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Cristante ha giocato una partita strepitosa, Zaniolo non so da quanto non facesse 90 minuti. Ci possono essere delle difficoltà quindi con tre partite, ma quando ti ritrovi con 6-7 giocatori che hai fatto di tutto a giugno per toglierteli in estate succede".