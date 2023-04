‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La priorità dei Friedkin non è parlare con Mourinho”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “È normale che Pallotta e Lotito dicano che è tutto tranquillo. Le cose cambierebbero solo in caso di intercettazioni. A Torino chiunque troverebbe delle insidie. Le squadre di Juric sono difficili da affrontare perché sono in grado di non farti giocare. Al momento per i Friedkin la priorità non è parlare con Mourinho. Non penso ci sia un muro contro muro tra di loro”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non sappiamo se ci siano delle intercettazioni per il caso plusvalenze. Non so se giocherà Belotti, al momento è lui il favorito. Il centravanti è un problema perché sono arrivati pochi gol. Abraham sta deludendo profondamente. Sarà una partita complicata per la Roma e il Torino è libero di testa”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino- 104,5): “Era inevitabile che l’inchiesta Prisma avrebbe portato ad altre indagini. Aprile è un mese importante per le squadre e non c’è l’esigenza di mettersi intorno a un tavolo per programmare la stagione prossima. Se Mourinho resta è un bene per la Roma. Ha portato dei risultati importanti”.