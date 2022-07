‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “L’arrivo di Dybala ha fatto venire l’orticaria a tanti”

Furio Focolari (Radio Radio Mattina - 104,5): "La Roma è nelle prime quattro, eviterei di parlare di scudetto ad agosto. Non basta però prendere giocatori favolosi, perché per me Dybala sposta in maniera netta il livello della squadra, per affrontare certi temi, si diventa stucchevoli. Il club giallorosso ha preso l'ex Juve e Wijnaldum anche se deve ancora arrivare, ed è un grande colpo, ma la difesa della Roma non basta, Se esce Smalling il reparto va in crisi".