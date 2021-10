‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro il Napoli dovrà esserci una Roma all’altezza”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): “Se il Napoli lo fai giocare, con la qualità che ha ti fa una testa così. Ci vorrà una Roma all’altezza della situazione, cercando di recuperare tutti i giocatori possibili. Dovrà essere bravo l'allenatore."

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino 104,5): “Serve un chiarimento tra Mourinho e la società, perché ci sono stati errori di valutazione. Anche cambiare nove giocatori su undici non mi è sembrata una scelta vincente. A seconda del risultato con il Napoli molte cose potrebbero cambiare, ma è difficile pensare che una squadra uscita così a pezzi dalla trasferta di Bodo, possa essere favorita. Il Napoli parte nettamente favorito."

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): “Sul 3-1 la partita contro il Bodo potevi ancora riprenderla, e avevi in campo svariati titolari. La cosa grave sono le dichiarazioni di Mourinho. Dice che la colpa è sua perché ha messo in campo le 'pippe'. Ma come si permette? Con il Napoli non dobbiamo pensare alla coppa. Giocavano le seconde linee come diceva l'allenatore, è una partita diversa che la Roma può vincere. Voglio considerarlo un match al di la di ciò che è accaduto in Norvegia."

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): “È inaccettabile quello che ha detto, non può scaricare metà squadra con una stagione da giocare. Adesso quella con il Napoli diventa una partita spartiacque, che rischia molto meno. Finora la Roma ha battuto le squadre più deboli, perdendo invece con quelle che dovrebbero essere al suo livello".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina 104.5): "Io mi sto facendo un'idea molto chiara su quello che è successo ieri sera nella Roma. C'è un colpevole, ed è mister Mourinho Io sono innamorato di lui, io sono affascinato, ma qui sta sbagliando tutto. Ha spaccato lo spogliatoio, indicando scarsi e non all'altezza i giovani. Un errore che non doveva commettere. Ha creato attorno a questi ragazzi un clima di tale sfiducia che non riescono a fare niente. Invece ci avrebbe dovuto lavorare di più per migliorarli. La proprietà è infastidita e avvelenata anche nei confronti di Mourinho. E' brutto il suo gesto di cambiare tutta la formazione, il Bodo è stato sottovalutato".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Mourinho ieri ha fatto un errore di valutazione perché ha messo tutti insieme quelli che non vuole, ma anche quando sono entrati i titolari le cose non sono migliorate. Non c'è stata nessuna reazione. Se andiamo sui singoli in pochi possono superare il 3 in pagella. Tragedia sportiva senza precedenti, e domenica c'è il Napoli...".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104.5): "Mourinho sta facendo quasi come fece Lorenzo nella Lazio. Non può parlare così delle riserve, perché devi tenere bene o male tutti in considerazione. Ieri comunque presi dei gol assurdi, tutte imbucate. Non è solo questione di giocatori, sbagliato anche l'atteggiamento".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104.5): "Conoscendo il carattere di Mourinho, Se cambi nove undicesimi perdi anche con la Primavera del Casalotti. In più, poi, lui li sta demolendo a parole. E' un segno evidente che Mourinho vuole dare alla società per il mercato. Ho visto Kumbulla arrancare sul quarto gol, sembrava un dopolavorista davanti a dei professionisti".