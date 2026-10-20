Totti, Vito Scala e la visita... per la prostata: il racconto è una risata continua

Terza giornata di Champions. La Roma va a caccia della prima vittoria dopo il pari col Fenerbahce e la sconfitta contro il Real Madrid. Gasperini lascia fuori Ndicka e Mancini, dal 1' Ghilardi e Balerdi. Malen guida l'attacco, alle sue spalle la coppia Mora-Pellegrini.

Roma-Slovan Bratislava, le formazioni ufficiali

Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Mora, Pellegrini; Malen.: De Marzi, Koulierakis, Mancini, Ndicka, Rensch, Lulli, Di Nunzio, Cristante, Soulé, Castro.: Gasperini.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Pokorny, Gajdos; Barseghyan, Ibrahim, Suleman Camara; Marcelli. A disposizione: Popovic, Kozlowski, Wimmer, Hofstadter, Yirajang, Mustafic, Tomanek, Maros, Samkhou Camara, Martinez, Ihnatenko, Matsouka. Allenatore: Yaya Toure