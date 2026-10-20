Le scelte dei due tecnici per la sfida di Champions League
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Terza giornata di Champions. La Roma va a caccia della prima vittoria dopo il pari col Fenerbahce e la sconfitta contro il Real Madrid. Gasperini lascia fuori Ndicka e Mancini, dal 1' Ghilardi e Balerdi. Malen guida l'attacco, alle sue spalle la coppia Mora-Pellegrini.
Roma-Slovan Bratislava, le formazioni ufficialiROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Mora, Pellegrini; Malen.A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Mancini, Ndicka, Rensch, Lulli, Di Nunzio, Cristante, Soulé, Castro. Allenatore: Gasperini.
SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Pokorny, Gajdos; Barseghyan, Ibrahim, Suleman Camara; Marcelli. A disposizione: Popovic, Kozlowski, Wimmer, Hofstadter, Yirajang, Mustafic, Tomanek, Maros, Samkhou Camara, Martinez, Ihnatenko, Matsouka. Allenatore: Yaya Toure
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