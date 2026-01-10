Prima del 2026 all'Olimpico per la Roma. Non si placa l'emergenza per Gasp che recupera Mancini ed Hermoso ma perde Dovbyk e Cristante oltre ai soliti Bailey, Baldanzi e Pellegrini. Davanti altra chance per Ferguson, in mezzo al campo spazio alla coppia Pisilli-Koné.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma partite formazioni ufficiali Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali di Gasperini e Grosso
partite
Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali di Gasperini e Grosso
Le scelte dei tecnici per la sfida dell'Olimpico
Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali—
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Dybala, Soulé; Ferguson. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ziolkowski, Angelino, Bah, Romano, Rensch, Wesley, El Shaarawy, Mirra, Arena, Lulli. Allenatore: Gasperini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Turati, Satalino, Zacchi, Paz, Odenthal, Iannoni, Vranckx, Moro, Pierini, Cheddira, Skjellerup. Allenatore: Grosso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA