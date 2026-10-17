Le scelte dei due allenatori per la sfida dell'Olimpico
Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile
Maxi emergenza per la Roma che contro il Genoa non avrà Dybala, Malen, Cristante, Svilar e Koné. Spazio a Pisilli in mezzo al campo in coppia con de Roon. Turnover in difesa: fuori Mancini e Hermoso per Balerdi e Koulierakis. Davanti prima da titolare per Castro.
Roma-Genoa, le formazioni ufficialiROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis; Lulli, de Roon, Pisilli, Rensch; Soulé, Mora; Castro. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Mancini, Hermoso, Ghilardi, Di Nunzio, Molina, Wesley, Pellegrini, Arena, Camara, Paratici. Allenatore: Gasperini.
GENOA (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Wiafe, Frendrup, Ellertsson, Puczka; Messias, Osmajic, El Shaarawy. A disposizione: Sommariva, Stolz, Klisys, Sabelli, Otoa, Lafont, Mitaj, Amorim, Baldanzi, Drameh, Robinho jr, Traore, Vitinha. Allenatore: De Rossi.
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