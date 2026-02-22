La Roma ha un'occasione d'oro davanti a sé: battere la Cremonese, allungare sulla Juventus e agganciare il Napoli. In un solo colpo potrebbe ritrovarsi a ridosso dei partenopei e dare uno slancio in più alla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo, Gasperini ha deciso di non risparmiare nessuno e di schierare la formazione migliore per battere i grigiorossi. In porta ci sarà Svilar, mentre la difesa sarà composta da Ndicka, Mancini e Ghilardi al posto di Hermoso che è out per un problema a muscolare accusato nel riscaldamento. A centrocampo torna Koné, che insieme a Cristante guiderà il reparto, con Wesley e Celik sugli esterni. In attacco, le scelte sono obbligate: dietro a Malen ci saranno Pellegrini e Zaragoza.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma partite formazioni ufficiali Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali di Gasperini e Nicola
partite
Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali di Gasperini e Nicola
Le scelte dei due tecnici
Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali—
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, El Aynaoui, Pisilli, Venturino, Arena, Vaz. Allenatore: Gasperini.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. A disposizione: Silvestri, Nava, Bianchetti, Barbieri, Pavesi, Bondo, Vandeputte, Grassi, Vardy, Djuric. Allenatore: Nicola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA