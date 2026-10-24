Manca sempre meno all'inizio della super sfida tra Napoli e Roma. I giallorossi vogliono continuare il trend positivo: non hanno ancora perso una partita in campionato. E non vogliono cominciare oggi. I partenopei sono chiamati a dare una risposta ai propri tifosi: dopo la brutta sconfitta di Venezia, vogliono tornare a sorridere. In vista del match, le scelte di Gasp sono delineate. Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa davanti a Gollini; a centrocampo Pisilli-De Roon. Sulla fascia torna Lulli. Cristante gioca avanzato insieme a Soulé alle spalle di Malen.

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Badiashile, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.: Meret, Contini; Beukema, Gilmour, Giovane, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.: Allegri.

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, de Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi; Lulli, Koulierakis, Molina, Balerdi, Ghilardi; Di Nunzio, Mora; Castro, Camara. Allenatore: Gasperini.